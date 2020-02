Sondaggi, Openmedia della settimana: la maggioranza di governo soffre il calo di M5s e Italia viva (Di domenica 9 febbraio 2020) settimana di relativa stabilità per tutti i partiti. La Lega, primo partito, guadagna uno 0,4% rispetto alla settimana scorsa, ma cinque dei sette Sondaggi analizzati registrano ancora un trend negativo; parte del risultato di questa settimana è dovuto al 33,3% attribuito da Swg. Il Pd perde qualche decimale ma rimane sopra il 20% e con un trend positivo (valore massimo 22,6% per Winpoll). Se i Dem sorridono, lo stesso non si può dire della maggioranza di governo. Infatti il M5s si conferma in difficoltà raggiungendo in alcuni casi le percentuali più basse da otto anni a questa parte: 12,7% Winpoll, 13,8% Tecnè, 13,9% Swg. La media rimane comunque il 14,3%. Vincenzo Ruocco La media dei Sondaggi della settimana L’altra forza al governo in difficoltà è Italia viva, questa settimana al 4,1%. Dopo aver superato il 5% due mesi fa, da qualche settimana il partito di Matteo ... open.online

