Slittino naturale, Evelin Lanthaler vince anche a Laas e vince la sua quarta Coppa del Mondo! (Di domenica 9 febbraio 2020) Evelin Lanthaler non smette di stupire, vince anche la prova di Laas (Italia) valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Slittino naturale e centra il quarto titolo della carriera, il terzo consecutivo. La ventottenne meranese domina la gara di casa con il tempo complessivo di 2:07.88 con 1.19 di vantaggio sulla austriaca Tina Unterberger e 1.33 sulla connazionale Greta Pinggera. Per Lanthaler arriva un alloro assolutamente meritato con cinque successi in sei gare in questa stagione, che va ad inserirsi in un dominio che si può estendere a tutta la squadra italiana, ancora una volta punto di riferimento del settore. La gara odierna ha visto il quarto posto della russa Ekateina Lavrenteva a 2.58, quindi il quinto della austriaca Michelle Diepold a 3.10, sesta la nostra Nadine Staffler a 4.08, quindi settima la tedesca Lisa Walch a 4.1 e ottava la austriaca Riccarda Ruetz a 6.40 Ordine ... oasport

