Sky anticipa il vincitore di Sanremo: il giornalista Alessio Viola si scusa coi colleghi | VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Sky anticipa il vincitore di Sanremo: il giornalista Alessio Viola si scusa coi colleghi VIDEO Nella notte della finale di Sanremo, il telegiornale di Sky ha commesso una gaffe, anticipando di mezz’ora circa l’annuncio del vincitore del Festival, Diodato. Una stringa con la scritta “Festiva di Sanremo, vince Diodato” è comparsa nella stringa sottopancia durante Sky Tg24 ben prima che Amadeus lo annunciasse al Teatro Ariston, in diretta tv su Rai 1. La scritta è stata poi rimossa, ma la “spoilerata” ha creato non pochi malumori nella sala stampa del Festival. Molti giornalisti hanno manifestato il loro disappunto. A tarda notte, durante la conferenza stampa post-finale, Alessio Viola, inviato di Sky a Sanremo, mortificato per l’accaduto, si è scusato a nome del telegiornale davanti a tutti i colleghi e ha letto il comunicato ... tpi

