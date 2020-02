Serpente pene, trovata strana creatura uguale all’organo maschile [FOTO] (Di domenica 9 febbraio 2020) Lo hanno chiamato “Serpente pene”, il particolarissimo esemplare di rettile ritrovato in Brasile. Si tratta di un particolare rettile la cui forma ricorda l’organo genitale maschile. La natura, si sa, a volte fa strani scherzi e nel mondo animale la molteplicità di forme in cui può manifestarsi è davvero sorprendente. Le specie degli animali sono stimate in almeno due milioni dagli scienziati ed ogni anno ne vengono scoperte di nuove, con una media di ventimila l’anno. Tra le specie più strane, esiste un Serpente davvero particolare, il cui nome scientifico è Atretochoana eiselti, più comunemente noto come Penish Snake, ossia Serpente pene, per la sua incredibile somiglianza con l’organo genitale maschile. Nel 2011 sono stati ritrovati altri rettili della stessa specie, sempre in Brasile, nei fondali del fiume Madeira, nello stato settentrionale ... velvetgossip

