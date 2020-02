Serie D, Roccella-Savoia finisce a reti bianche: il racconto della gara (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Savoia va in scena allo Stadio Ninetto Muscolo di Roccella con un undici titolare decisamente offensivo. Inizio di match contraddistinto dal possesso palla oplontino, con manovra rasoterra a partire dalle retrovie. Al nono minuto arriva la prima conclusione del match firmata da Suraci, ma Prudente è bravo a deviare in angolo. Passano 120 secondi ed il Savoia risponde: Orlando accomoda per Cerone, palla sul secondo palo a favorire il tiro di De Vena che calcia e centra il legno. Minuto 13, Orlando va via al diretto marcatore e serve Chironi: la conclusione del centrocampista argentino è potente ma imprecisa e termina oltre i pali calabresi. 180 secondi dopo è ancora il Savoia a rendersi protagonista: gran cross di Cerone all’indirizzo di De Vena, che cerca il colpo di testa, nel cuore dell’area, ma non trova la sfera per una questione di centimetri. Minuto ... anteprima24

WiAnselmo : #SerieD, 23a giornata: il Roccella ferma il Savoia, il #Palermo vince e vola a +7. Risultati e classifica - Mediagol : #SerieD, 23a giornata: il Roccella ferma il Savoia, il #Palermo vince e vola a +7. Risultati e classifica -