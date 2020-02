Serie C, Ravenna-Piacenza: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 9 febbraio 2020) Serie C, Ravenna-Piacenza: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 9 Febbraio va in scena il match Ravenna-Piacenza, valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Dopo aver concluso un’importante sessione di mercato, il Ravenna si appresta ad affrontare un girone di ritorno molto competitivo e delicato. A riguardo si è espresso il direttore generale del club giallorosso, Claudia Zignani: “La rosa non è mai stata completamente a disposizione nella prima metà di stagione e così sia lo staff che la squadra avevano bisogno di un appoggio in un momento difficile. Siamo intervenuti perché l’obiettivo di tutti è concludere al meglio questo campionato arrivando ad una posizione di classifica tranquilla nel momento più breve. Le prime gare del 2020 hanno mostrato un’inversione di tendenza rispetto al recente ... termometropolitico

