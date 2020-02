Serie B, Cosenza-Benevento: dove vedere la gara in Tv (Di domenica 9 febbraio 2020) Il programma odierno della 23esima giornata di Serie B si conclude con una sfida che sa quasi di testa-coda: il Cosenza ospita infatti il Benevento, sempre più capolista e vicino a raggiungere l’obiettivo promozione. I calabresi sono al momento terz’ultimi, reduci da quattro sconfitte consecutive, in piena “zona rossa” e non sono mai riusciti a … L'articolo Serie B, Cosenza-Benevento: dove vedere la gara in Tv calcioefinanza

DiMarzio : Domani avrebbe compiuto 44 anni 'A #Cosenza fu accolto come un figlio. #Benevento? Sentiva la maglia cucita addosso… - SalernoSport24 : ?? Il pronostico del match serale di Serie BKT: Cosenza-Benevento - - gnomini : RT @DiMarzio: Domani avrebbe compiuto 44 anni 'A #Cosenza fu accolto come un figlio. #Benevento? Sentiva la maglia cucita addosso' La parti… -