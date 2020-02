Serie A, tonfi di Juve e Napoli: Verona e Lecce le mandano ko. La Lazio stende il Parma: è a -1 dalla vetta. Genoa si rialza contro il Cagliari (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo il tonfo della Juventus a Verona, fa cilecca anche il Napoli in casa contro il Lecce. E intanto la Lazio si porta a meno uno dalla vetta, superando 1-0 il Parma con un gol di Caceido. La squadra di Liverani si impone per 3-2 al San Paolo, fa un colpaccio in chiave salvezza e riapre la crisi dei ragazzi di Rino Gattuso. Successo importante anche per il Genoa in casa contro il Cagliari, costretto a due sostituzioni nei primi 45 minuti per altrettanti infortuni. Mentre Brescia e Udinese si dividono la posta al Rigamonti, con le rondinelle riprende dai bianconeri all’ultimo minuto grazie a De Paul. Negli altri anticipi oltre a quello della capolista, successo della Sampdoria a Torino, k.o della Roma in casa contro il Bologna, Fiorentina battuta dall’Atalanta e rimonta del Sassuolo nei confronti della Spal. Napoli-Lecce 2-3 Un’attesa lunga 21 anni: il Lecce espugna il San ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Serie A, tonfi di Juve e Napoli: Verona e Lecce le mandano ko. La Lazio stende il Parma: è a -1 dalla vetta. Genoa… - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Serie A, tonfi di Juve e Napoli: Verona e Lecce le mandano ko. Genoa si rialza contro il… - TutteLeNotizie : Serie A, tonfi di Juve e Napoli: Verona e Lecce le mandano ko. Genoa si rialza contro il… -