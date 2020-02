Serie A, Parma-Lazio: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 9 febbraio 2020) Serie A, Parma-Lazio: probabili formazioni, pronostico e quote Allo Stadio Ennio Tardini di Parma, domenica 9 febbraio alle ore 18:00 si affronteranno Parma e Lazio. La partita sarà valida per la 23esima giornata di Serie A. Il Parma adesso si trova ottavo in classifica a 32 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Cagliari per 2-2. Un punto raggiunto in extremis e che fa continuare ai ducali il sogno d’Europa, visti i grandi risultati ottenuti fin qui.Segui Termometro Politico su Google News La Lazio, che attualmente si ritrova terza in classifica a 50 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Verona 0-0. Sorpasso dunque fallito ai danni dell’Inter, anche se il rendimento dei biancocelesti resta eccellente: sono diciassette le partite consecutive senza perdere in campionato, eguagliato dunque il record della stagione ... termometropolitico

Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored in 10 Serie A games in a row: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ???? vs. Udinese ?? vs… - GOAL_ID : 10 laga Serie A terakhir Cristiano Ronaldo: ?? Sassuolo ?? ?? Lazio ?? ?? Udinese ???? ?? Sampdoria ?? ?? Cagliari ??… - 1913parmacalcio : #Brugman ha segnato finora un gol in carriera in Lega Serie A proprio contro i Biancocelesti: scopri tutte le stats… -