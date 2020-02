Serie A, Inter-Milan 4-2: nerazzurri di nuovo in vetta alla classifica dopo una rimonta epica (Di domenica 9 febbraio 2020) Serie A, i risultati di domenica 9 febbraio 2020. Riflettori puntati sul derby di Milano. La Lazio vince in casa del Parma. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 9 febbraio 2020. Grande attesa per il derby della Madonnina. La Lazio in casa del Parma per continuare a sognare lo Scudetto. Serie A, i risultati di domenica 9 febbraio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di domenica 9 febbraio 2020, valide per la ventitreesima giornata di Serie A Spal-Sassuolo 1-2Brescia-Udinese 1-1Genoa-Cagliari 1-0Napoli-Lecce 2-3Parma-Lazio 0-1Inter-Milan 4-2 Risultati Serie A, Inter-Milan: rimonta di carattere per la squadra di Conte Inter-Milan 4-2 Marcatori: 39′ Rebic (M), 46’+1 Ibrahimovic, 50′ Brozovic, 53′ Vecino, 70′ de Vrij, 90’+2 Il primo squillo della partita arriva dal piede destro di Ibrahimovic che ci prova con una girata ... newsmondo

