Serie A, Brescia-Udinese: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 9 febbraio 2020) Serie A, Brescia-Udinese: probabili formazioni, pronostico e quote Allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia, domenica 9 febbraio alle ore 15:00, si giocherà Brescia-Udinese. Lo scontro sarà valido per la 23esima giornata di Serie A. Il Brescia, è penultimo con 15 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Bologna per 2-1. Mister Corini è passato in un paio di giorni dal possibile rinnovo al secondo esonero: con Cellino funziona così e ora spetta a Diego Lopez, pupillo del patron sardo, risollevare le sorti di una squadra sempre più indirizzata verso la retrocessione.Segui Termometro Politico su Google News L’Udinese occupa la quindicesima posizione in classifica a 24 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro l’Inter per 0-2. Periodo sfortunato per i friulani, che giocano bene ma non riescono più ad andare a punti. Questa è una ... termometropolitico

DONFREDSTLOT : Rencontres Dimanche 09 février ?? ???? J23 Italie - Serie A SPAL Ferrara 06:30 Sassuolo Genoa CFC 09:00 Cagliari S… - Pianeta_Basket : LBA - Trieste, anche Cooke è partito per la trasferta di Brescia - Pianeta_Basket : LBA - Brescia vuole la prima vittoria contro Trieste -