Scoperto il trafficante dei culturisti: 100mila euro di anabolizzanti per pompare i muscoli (Di domenica 9 febbraio 2020) Farmaci anabolizzanti per aumentare la massa muscolare per un valore di 100mila euro trovati a casa di un uomo insieme ad una pistola illegale. Le 2.500 scatole di farmaci anabolizzanti, di varie marche, anche estere, di cui è vietato il commercio, sono utilizzate in ambito sportivo per l'aumento della massa muscolare e sono farmaci dannosi per la salute se assunti impropriamente. fanpage

