Sci, stagione finita per Sofia Goggia: cade in Super-G a Garmisch e si frattura il radio (Di domenica 9 febbraio 2020) stagione finita per Sofia Goggia. La 27enne bergamasca, campionessa olimpica, ha riportato una frattura scomposta del radio sinistro nella caduta durante il Supergigante di Garmisch. Sarà operata direttamente nell’ospedale della località sciistica tedesca. Il suo recupero, come spiega la Fedesci, “è fissato in almeno sei settimane”. Una tempistica che non permetterà a Goggia di partecipare alle Finali di Coppa del Mondo in programma a Cortina dal 18 al 22 marzo. La gara è stata vinta da Corinne Suter, al secondo successo della carriera. La svizzera si è imposta con il tempo di 1’19”46 precedendo l’austriaca Nicole Schmidhofer (1’19”89) e l’altra elvetica Wendy Holdener (1’20”16). La migliore delle azzurre è stata Federica Brignone, quinta in 1’20”36 dopo aver chiuso sabato la discesa sul secondo gradino del ... ilfattoquotidiano

