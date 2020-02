Sci alpino, Sofia Goggia operata con successo: “Ho passato situazioni peggiori e ne sono sempre uscita” (Di domenica 9 febbraio 2020) Giornata nera per Sofia Goggia caduta durante il Super-G di Garmisch. La campionessa bergamasca si è procurata una frattura scomposta al radio del braccio sinistro, a causa del violento impatto contro le reti di protezione. Immediatamente trasportata presso l’ospedale di Partenkirchen dove è stata prima sottoposta a tutti gli esami del caso e poi operata con successo. Insieme a lei il dottor Giovanni Montani della Commissione Medica FISI presente durante l’intervento. Per quanto concerne i tempi di recupero sono fissati in almeno sei settimane, questo significa che l’azzurra non rivedrà le pista della Coppa del Mondo di sci alpino almeno per questa stagione. Combattiva e determinata come sempre, Sofia Goggia non si è lasciata abbattere dall’ennesimo colpo di sfortuna:”Una caduta che non ci voleva ma sappiamo che questi episodi negativi fanno parte della ... oasport

