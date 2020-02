Sci alpino, Sofia Goggia cade nel superG di Garmisch: come sta l’azzurra? Dolore al braccio sinistro, condizioni da valutare (Di domenica 9 febbraio 2020) Sofia Goggia è caduta malamente durante il superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di specialità si è inclinata troppo in un passaggio ostico della pista tedesca, ha toccato con lo scarpone ed è volata a terra andando tra l’altro a sbattere pesantemente contro una porta e finendo nelle reti. Ci sono stati attimi di apprensione per la bergamasca che però si è rialzata sui suoi piedi e ha rimesso anche gli sci, la speranza è che si tratti soltanto di una botta e che non ci siano degli infortuni ben più gravi. L’azzurra è alla seconda caduta importante di questa stagione dopo quella di due settimane fa a Bansko, in Bulgaria aveva poi saltato due gare per precauzione ed era tornata protagonista nello scorso weekend a Rosa Khutor prima del quarto posto di ieri in discesa sempre a Garmisch. come sta Sofia Goggia dopo ... oasport

