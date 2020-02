Sci alpino, Marta Bassino: “Non mi sono divertita perché la pista era veramente al limite” (Di domenica 9 febbraio 2020) E’ stata una giornata decisamente particolare quella di oggi per lo sci alpino al femminile. C’era grande attesa per il super-G di Garmisch che ha portato, però, solo un quinto posto ottenuto da Federica Brignone e una decima piazza quella ottenuta da Marta Bassino. Ha trionfato svizzera Suter che ha scavalcato anche la sciatrice valdostana in vetta alla classifica di specialità. Paura per Sofia Goccia che è uscita e ha sbattuto violentemente il braccio contro la porta, per lei una frattura scomposta che sarà operata già nella giornata di domani. Nel post gara Bassino ha dichiarato di non essersi divertita perchè le condizioni della pista non erano buone, nonostante questo si ritiene soddisfatta per il risultato ottenuto. “Nel complesso della mia manche sono soddisfatta, però non mi sono divertita perché la pista era veramente al limite e quando è così senti gli sci ... oasport

Eurosport_IT : ?? INFORTUNIO SOFIA GOGGIA ?? Frattura scomposta del radio sinistro per l'azzurra dopo la caduta nel SuperG di Garm… - Fisiofficial : FEDERICA BRIGNONE E' SUPER ANCHE A GARMISCH! SECONDO POSTO NELLA DISCESA E NONO PODIO DELLA STAGIONE! ??????… - Fisiofficial : ECCO LE REGINE DI SOCHI! BRIGNONE E GOGGIA REALIZZANO UN'ALTRA SPLENDIDA DOPPIETTA NEL SUPERG! FANTASTICHE! ?????? ??… -