Sci alpino, grave infortunio per Viktoria Rebensburg: stagione finita (Di domenica 9 febbraio 2020) Secondo quanto riportato dal sito neveitalia.it, sarebbe occorso un grave infortunio alla tedesca Viktoria Rebensburg, caduta oggi nel corso del supergigante femminile di Garmisch Partenkirchen, in Germania, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. L’infortunio inizialmente non era parso essere serio, anzi la stessa teutonica aveva parlato di forte contusione, ma la diagnosi giunta qualche ora più tardi è stata molto più dura, causando la fine anticipata della stagione della bavarese, che ieri invece aveva gioito per il successo in Patria. Si tratta della frattura della testa della tibia del ginocchio sinistro, per la quale ci vorranno un paio di mesi prima del completo recupero. Dunque per lei il ritorno è fissato per la stagione 2020-2021. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ... oasport

