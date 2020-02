Sci alpino, festival svizzero nel parallelo di Chamonix. Meillard batte Tumler in finale, Maurberger ottavo (Di domenica 9 febbraio 2020) Ancora una volta la formula del gigante parallelo regala emozioni e sorprese a non finire. La tappa di Chamonix (Francia) vede il successo di Loic Meillard ma, soprattutto, potrebbe avere segnato una pagina importante in ottica Coppa del Mondo generale di sci alpino 2019-2020. Dopo gli “zero” di ieri nello slalom, infatti, Henrik Kristoffersen (decimo) e Alexis Pinturault (tredicesimo) gettano alle ortiche un’altra ghiotta chance e chiudono alle spalle di Aleksander Aamodt Kilde che dopo il settimo posto odierno riapre ufficialmente i discorsi per la Sfera di Cristallo. Dopo la conclusione di questo weekend, infatti, Henrik Kristoffersen si porta a quota 903 punti contro gli 856 del suo connazionale e gli 842 di Alexis Pinturault. Il gigante parallelo sulle nevi francesi si è risolto con il derby elvetico vinto da Loic Meillard al primo successo in carriera, superando ... oasport

Eurosport_IT : ?? INFORTUNIO SOFIA GOGGIA ?? Frattura scomposta del radio sinistro per l'azzurra dopo la caduta nel SuperG di Garm… - Fisiofficial : FEDERICA BRIGNONE E' SUPER ANCHE A GARMISCH! SECONDO POSTO NELLA DISCESA E NONO PODIO DELLA STAGIONE! ??????… - Fisiofficial : ECCO LE REGINE DI SOCHI! BRIGNONE E GOGGIA REALIZZANO UN'ALTRA SPLENDIDA DOPPIETTA NEL SUPERG! FANTASTICHE! ?????? ??… -