Sci alpino, Corinne Suter sbanca nel superG di Garmisch. Quinta Federica Brignone, paura per la caduta di Sofia Goggia (Di domenica 9 febbraio 2020) Corinne Suter si prende tutto nel super-G di Garmisch. La svizzera trionfa nella gara tedesca e si porta anche al comando della classifica di specialità. Per Suter si tratta del secondo successo della carriera, dopo quello in discesa ad Altenmarkt. L’elvetica ha chiuso con il miglior tempo di 1’19”46, facendo la differenza soprattutto nella parte iniziale del tracciato Secondo posto per l’austriaca Nicole Schmidhofer, staccata di 43 centesimi dalla vetta. Sul podio sale anche la svizzera Wendy Holdener, che ha accusato un ritardo di 70 centesimi dalla connazionale. In quarta posizione chiude la francese Tiffany Gauthier a 71 centesimi da Suter. Solamente Quinta Federica Brignone. La valdostana non ha sciato come ieri in discesa, perdendo davvero troppo nella parte iniziale (oltre nove decimi) rispetto a Suter, chiudendo alla fine proprio con novanta centesimi di ... oasport

