Sanremo, Simona Ventura: "Mi avevano invitato, qualcuno ha stoppato la mia partecipazione"

Simona Ventura esclusa dal Festival? L'indiscrezione arriva dalla diretta interessata, che durante l'ultima puntata de La Settimana Ventura ha svelato un retroscena che, se confermato, avrebbe del clamoroso."Mi avevano invitato a Sanremo, ma qualcuno ha stoppato la mia partecipazione", ha raccontato la conduttrice ad Adriano Aragozzini, storico patron della manifestazione dal 1989 al 1991.

