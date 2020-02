Sanremo si chiude con un giallo, Sky Tg24 annuncia il vincitore prima del Festival (Di domenica 9 febbraio 2020) Sky Tg24 annuncia il vincitore prima del Festival, giallo a Sanremo. La all news precisa: “Era uno dei titoli pronti, nessuna notizia anticipo”. ROMA – Sky Tg24 annuncia il vincitore prima del Festival ed è subito polemica. Una piccola disattenzione ha dato vita ad una discussione social sul metodo del televoto della kermesse canora. La all news, infatti, tra le ultime notizie ha rivelato il nome del vincitore subito dopo lo stop alle preferenze. Una coincidenza che non è passata inosservata con molti utenti che hanno criticato, come sempre succede, il Festival. Una disattenzione alla quale Sky Tg24 ha cercato di rimediare con togliendo immediatamente la notizia ma ormai era troppo tardi. Sky Tg24 anticipa il vincitore del Festival di Sanremo “Festival di Sanremo, vince Diodato“. E’ circa l’1:30 quando nelle notizie in basso di Sky ... newsmondo

