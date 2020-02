Sanremo, mistero sul fuorionda di Alketa Vejsiu: "Quattro minuti? Avevamo un accordo" - (Di domenica 9 febbraio 2020) Novella Toloni La presentatrice albanese ha calcato il palco dell'Ariston nella terza serata di Festival, ma un suo fuorionda "rubato" dal microfono aperto sta suscitando molto interesse sul web Alketa Vejsiu è una delle rivelazioni del 70esimo Festival di Sanremo almeno per il popolo social. Sicura e decisa, la conduttrice albanese ha stupito tutti per la parlantina che ha dimostrato di possedere, in un'edizione dove i tempi si sono allungati oltre l'allungabile. Lo stesso Fiorello ha scherzato sulla sua loquacità nella serata successiva alla sua partecipazione, ironizzando sul fatto che se avesse condotto lei Sanremo tutto si sarebbe concluso in un'unica serata invece che cinque. La conduttrice della televisione albanese è stata al fianco di Amadeus nella terza serata del Festival di Sanremo, insieme alla compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. È stata lei a ... ilgiornale

