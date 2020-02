Sanremo, le pagelle della finale: Diodato vince accontentando tutti (Di domenica 9 febbraio 2020) Guardo Sanremo da una vita e per prepararmi a queste pagelle ho sentito 33 Festival, 690 canzoni in 165 giorni. È per questo che do i numeri. Succede sempre, ogni anno. Le canzoni orribili della prima sera diventano delle mega hit. Ed eccoci qui, a cantare sul divano e a scrivere pagelle, le ultime, su un Festival su cui cala il sipario. Voti generosi come un ricco zio d’America. Perché l’effetto karaoke, dopo cinque sere, è assicurato. E allora apriamo i cuori, ma non proprio per tutti. 7 A MARA VENIER: si toglie le scarpe per scendere le scale e porta il suo amore della zia mood su tutto l’Ariston: spontaneità, fare verace e caciarone. Stampa due baci ad Amadeus come fosse un figlioccio (ma Zia Mara, lo sappiamo, è amica di tutti quelli che hanno mai guardato la luce rossa di una telecamera). Peccato il suo intervento duri quanto la serenità nel camerino di Morgan. Mara ... thesocialpost

stanzaselvaggia : Francesca Novello e la vocina imbarazzata, roba che al confronto la Ferragni nella pubblicità Pantene sembra Luca W… - repubblica : Leo Gassmann: 'Papà mi chiama Pippo per Topolino, ma amo anche Vasco, Jovanotti e la Roma' di SILVIA FUMAROLA Rep T… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… -