"Sanremo ha funzionato anche grazie ai lavoratori Rai che guadagnano meno di 1500 euro al mese" (Di domenica 9 febbraio 2020) “Che abbiate visto Sanremo o che non lo abbiate visto, che vi sia piaciuto o no, che siate o meno d’accordo con la classifica finale, ci sono delle persone che è necessario ringraziare: le lavoratrici e i lavoratori della Rai, precari o meno, a tempo determinato o indeterminato. Non mi riferisco a coloro che avete visto nelle prime file del teatro Ariston che ballavano e si agitavano più o meno a tempo durante lo spettacolo, ma a coloro che dietro le quinte hanno fatto funzionare una macchina elefantiaca fatta di scene, luci, suoni, tempi, testi,scalette, interviste, riprese, amministrazione, logistica”. È quanto scrive su Facebook la consigliera Rai Rita Borioni, ricordando che “sono le lavoratrici e i lavoratori Rai da meno di 2000 euro al mese, spesso da meno di 1500. Sono coloro che per giorni, alcuni per settimane, si sono svegliati ... huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Sanremo ha funzionato anche grazie ai lavoratori Rai che guadagnano meno di 1500 euro al mese' - Delio_21 : RT @HuffPostItalia: 'Sanremo ha funzionato anche grazie ai lavoratori Rai che guadagnano meno di 1500 euro al mese' - Fidelle11 : RT @HuffPostItalia: 'Sanremo ha funzionato anche grazie ai lavoratori Rai che guadagnano meno di 1500 euro al mese' -