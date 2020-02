Sanremo, gaffe di Sky che spoilera il nome del vincitore prima di Amadeus: «Errore umano, scusateci» (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020 Brutta storia lo spoiler, soprattutto quando si tratta di Sanremo. Il nome del vincitore del Festival, Diodato, è stato annunciato in anticipo da Sky Tg24, che ha pubblicato la notizia sulla stringa in onda in sovrimpressione durante il tg ben prima che Amadeus desse l’annuncio ufficiale in diretta – precisamente verso l’1.47, quando sul palco dell’Ariston il vincitore è stato proclamato che erano da poco passate le 2:00. Poco dopo il flash è sparito, ma il tempo in cui è stato in onda è bastato perchè sui social scoppiasse il caso. Durante la conferenza stampa dei vincitori, è arrivata in sala stampa la precisazione della direzione di Sky Tg24, letta dall’inviato Alessio Viola. «La direzione di Sky Tg24 chiarisce che per Errore è stata pubblicata sul ticker una ultim’ora sul vincitore di ... open.online

