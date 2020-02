Sanremo, Diodato vince: la reazione di Levante, sua ex fidanzata (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo, Diodato vince: la reazione di Levante, sua ex fidanzata Diodato ha vinto la 70esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Fai rumore”. In gara c’era anche Levante, sua ex fidanzata. I due hanno avuto una relazione durata circa un paio d’anni, dal 2017 al 2019, dopo la separazione di Levante dal suo ex marito (un altro cantante, Simone Cogo). Levante e Diodato – ex fidanzati, colleghi e avversari a Sanremo – sembra siano rimasti in buoni rapporti anche dopo la fine della loro storia. In rete c’è addirittura chi ipotizza che la canzone del vincitore del Festival fosse dedicata proprio alla ex (qui il testo completo di “Fai rumore”). “Sono estremamente felice del primo posto per Diodato: Antonio si merita quel posto da tanto tempo e quindi oggi festeggiamo anche per lui”, ha commentato Levante, ... tpi

SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - rtl1025 : Complimenti a @DiodatoMusic, trionfatore dell'edizione 70 del Festival di Sanremo ?? #Sanremo2020… - repubblica : ?? E' #Diodato il vincitore di #Sanremo2020. Secondo #FrancescoGabbani, terzi i #PinguiniTatticiNucleari… -