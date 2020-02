Sanremo, Diodato: il testo della canzone è una dedica alla fidanzata (Di domenica 9 febbraio 2020) Poco prima, la cantante messinese ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto in tutti questi giorni e si è detta felice di vedere i nomi di Diodato, Gabbani e I pinguini tattici nucleari sul podio del Festival. Nessuna menzione particolare fino alla pubblicazione delle stories Instagram davanti alla tv, in attesa che il nome del cantante tarantino fosse pronunciato da Amadeus. (Continua...) Grandi festeggiamenti nel momento della proclamazione del vincitore e un affetto palpabile, nonostante i sentimenti messi a tacere. Sebbene non solo Coex pensi che Fai rumore sia stata scritta per lei alla fine della storia, è un altro il brano di Diodato dedicato a Levante , ovvero Cretino che sei, che lui stesso motivò in questo modo romantico: (Continua...) “Ho frequentato a lungo il club dei cuori solitari. Sono stati la mia famiglia per diversi mesi e mi ero davvero convinto ... howtodofor

