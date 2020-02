Sanremo, Coez "punge" Levante: "Diodato la ha dedicata a te?" - (Di domenica 9 febbraio 2020) Francesca Galici A fine serata arriva uno scoop dal teatro Ariston: Fai rumore, canzone vincitrice, sarebbe dedicata a Levante, con la quale Diodato è stato fino a pochi mesi fa; Coez interroga la cantante ma lei scappa via imbarazzata Diodato ha vinto Sanremo con Fai Rumore, brano dalle classiche sonorità sanremesi che ha colpito il pubblico già al primo ascolto. Il cantante pugliese, entrato in gara come outsider, ha convinto tutti con la sua faccia da bravo ragazzo, i modi gentili e la voce potente, supportata da un testo profondo, malinconico e non banale. Testo e musica sono di Diodato, che per la stesura si è fatto affiancare da Edwyn Roberts. È una ballata d'amore, un tema classico e ricorrente nella tradizione del festival di Sanremo, che Diodato sceglie di guardare da un punto di vista diverso dal solito. Il cantautore parla di di un sentimento puro, che sussiste ... ilgiornale

