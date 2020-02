Sanremo 2021: presentatore, anticipazioni e possibili date (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2021: presentatore, anticipazioni e possibili date Si è appena conclusa la 70esima edizione del Festival della musica italiana – con la vittoria del cantante aostano di origini tarantine Diodato -, ma già si pensa, in prospettiva, all’edizione dell’anno prossimo. Una domanda lecita, come conseguenza di risultati da record. Il festival presentato da Amadeus e affiancato da Fiorello ha superato ogni più rosea aspettativa e si parla già di una possibile riconferma per il duo che ha tenuto compagnia a milioni di italiani per cinque lunghi giorni.Segui Termometro Politico su Google News Sanremo 2021: una riconferma quasi certa? Fiorello lo anticipava già sul palco, tra il serio e il faceto, nell’ultima puntata del festival. Secondo indiscrezioni, la richiesta sarebbe giunta al duo già nella serata di venerdì, dopo aver travolto la concorrenza con ... termometropolitico

