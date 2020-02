Sanremo 2020, vince Diodato. Secondo Gabbani, terzi i Pinguini Tattici Nucleari (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato è il vincitore della settantesima edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo 2020. Secondo classificato è Francesco Gabbani, mentre al terzo posto si piazzano i Pinguini Tattici Nucleari. La canzone di Diodato – Fai rumore – vince anche il premio della critica Mia Martini e il Premio Lucio Dalla della sezione campioni. Secondo alcune ricostruzioni il brano sarebbe dedicato a un’altra concorrente in gara quest’anno: Levante. Il testo parla infatti di un’ex: Diodato e Levante sono stati insieme dal 2017, dopo la separazione della cantautrice dal suo ex marito, Simone Cogo, fino a poco tempo fa. Una storia d’amore emersa solo recentemente e mai pubblicizzata. In molti, nel testo di Diodato, vedono – e sperano in – un ritorno di fiamma tra i due. Ecco il resto della classifica: 4. Le Vibrazioni, 5. Piero Pelù, 6. ... open.online

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -