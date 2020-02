Sanremo 2020: un Festival che ha fatto rumore e dove ha vinto l'amicizia (Di domenica 9 febbraio 2020) E' stato tutto bello, veramente molto bello, con ascolti stellari, giustamente stellari. Alle due e mezza di domenica 9 febbraio 2020 si è chiusa la settantesima edizione del Festival di Sanremo con la vittoria di Diodato con il pezzo "Fai rumore". Una vittoria cristallina per una canzone molto bella scritta ed interpretata da uno dei cantautori più eleganti e raffinati del panorama musicale italiano, uno che ha fatto tanta gavetta negli anni e che ha saputo raccogliere ciò che ha seminato.Sanremo 2020: un Festival che ha fatto rumore e dove ha vinto l'amicizia pubblicato su TVBlog.it 09 febbraio 2020 09:57. blogo

