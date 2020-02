Sanremo 2020, Tiziano Ferro punito ancora: al suo posto sul palco sale Diodato, una persecuzione? (Di domenica 9 febbraio 2020) Non c'è mai stata pace per Tiziano Ferro al Festival di Sanremo che si è appena chiuso all'Ariston. Nota la querelle tra lui e Fiorello, la vicenda dell'hashtag #FiorelloStatteZitto assai poco gradito allo showman. Altrettanto noto il fatto che Ferro sia andato in scena sistematicamente con ritardi- liberoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -