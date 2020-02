Sanremo 2020, Quelli che il calcio scherza sul monologo di Diletta Leotta (con tanto di nonna) - Video (Di domenica 9 febbraio 2020) "La bellezza capita": una frase, quella che ha dato l'incipit all'ormai celebre monologo sanremese di Diletta Leotta, che è stata al centro di battute via social per praticamente tutta la settimana. A rincarare la dose sul concetto di bellezza che capita e sui dubbi di qualche ritocchino che potrebbe avere dato una mano ci ha pensato Brenda Lodigiani in Quelli che il calcio.Anche quest'anno, l'attrice prende una delle sue imitazioni per cavalcare l'onda del Festival e dei suoi protagonisti (nell'edizione 2019 toccò ad Arisa). La giornalista sportiva torna così nel programma condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran per ripetere il monologo su cui sopra, il cui video lo potete vedere in apertura.Sanremo 2020, Quelli che il calcio scherza sul monologo di Diletta Leotta (con tanto di nonna) - Video pubblicato su TVBlog.it 09 febbraio 2020 17:18. blogo

