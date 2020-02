Sanremo 2020, Premio della Critica: vince Diodato con “Fai rumore” (Di domenica 9 febbraio 2020) A vincere il Premio della Critica nell’edizione del Festival di Sanremo 2020 è stato Diodato. Con il suo brano Fai rumore ha convinto la sala stampa che ha deciso di insignirlo di questo importante riconoscimento intitolato a Mia Martini. Sanremo 2020: Diodato vince il Premio della Critica Che la canzone di Diodato fosse stata gradita dai giornalisti era già risultato chiaro osservando la classifica della quarta serata. Battendo Francesco Gabbani, in testa alla classifica generale mostrata a inizio puntata, si era infatti posizionato al primo posto. La sua canzone, Fai rumore è scritta da lui stesso e inserita nell’album Che vita meravigliosa che lancerà sul mercato il 14 febbraio 2020. Il suo è stato il primo Premio ad essere consegnato. A seguire sono poi stati assegnati i restanti riconoscimenti, vale a dire il Premio della Stampa Lucio Dalla, vinto anch’esso da ... notizie

