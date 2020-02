Sanremo 2020, per i The Jackal il vero vincitore non è Diodato: “Ecco cosa è successo prima dell’inizio del Festival” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il vero vincitore non è Diodato, ma Elettra Lamborghini. Solo che con un’altra canzone. A rivelarlo al mondo è “il Fru del futuro” che avverte del pericolo: “Se la canzone di Elettra vincerà il mondo sarà in pericolo”. Parte così una corsa contro il tempo per far cambiare brano alla Lamborghini e farle così perdere la kermesse. È l’esilarante video dei The Jackal che svelano un finale alternativo per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, vinto dalla canzone Fai rumore, del cantautore di Taranto. Video Facebook/The Jackal L'articolo Sanremo 2020, per i The Jackal il vero vincitore non è Diodato: “Ecco cosa è successo prima dell’inizio del Festival” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

