Sanremo 2020, le pagelle dell’ultima serata: che cosa ci è piaciuto di questo Festival? Un mucchio di cose (ma poche canzoni) (Di domenica 9 febbraio 2020) Ci siamo. È l’ultima serata del Festivàl di Amadeus e Fiorello. I due hanno saputo regalare al pubblico (gigantesco, basta guardare i risultati di share) un vero, grande show. Certo, è stato infinitamente lungo: a volte ci è sembrato di essere protagonisti a nostra insaputa di una serie Netflix. Trama: privare dieci milioni di italiani del sonno per cinque giorni consecutivi e vedere che succede. Al netto delle scalette troppo diluite, però, abbiamo visto uno spettacolo che certamente ci mancherà. Un grande, grandissimo Sanremo. Grazie Ama, grazie Fiore. 10 L'articolo Sanremo 2020, le pagelle dell’ultima serata: che cosa ci è piaciuto di questo Festival? Un mucchio di cose (ma poche canzoni) proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

