Sanremo 2020, le pagelle della finale (8 febbraio). Pinguini sopravvalutati, Diodato, Gabbani e Vibrazioni sono da podio (Di domenica 9 febbraio 2020) Michele Zarrillo – “Nell’estasi o nel fango” – VOTO 7: indiscutibili le capacità vocali, sempre ai mille all’ora per quattro minuti di brano. L’idea musicale non sarà stupefacente, ma resta un bel brano. Elodie – “Andromeda” – VOTO 7.5: c’è sostanza armonica e melodica in questo brano targato Mahmood, che si conferma un vincente anche quando si ‘veste’ da solo autore. Il resto lo fa Elodie, che padroneggia il brano. Enrico Nigiotti – “Baciami adesso” – VOTO 5: ci ripetiamo: per nulla originale il brano, il trionfo del già sentito. Cantautori come Nigiotti, ad andare a cercare nelle etichette minori, ne escono sul mercato a dozzine alla settimana. Irene Grandi – “Finalmente io” – VOTO 5: brano telefonato, encefalogramma piatto alla voce originalità, e pure brutto. Buon per lei che abbia dimostrato, e l’ha dimostrato, di avere ancora voce ... oasport

