Sanremo 2020: la diretta della conferenza stampa di chiusura dalle ore 12:30 (Di domenica 9 febbraio 2020) live placement Oggi, domenica 9 febbraio 2020, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di chiusura della 70esima edizione del Festival di Sanremo.Sanremo 2020: il FestivalSi è conclusa ieri sera, sabato 8 febbraio 2020, con la vittoria di Diodato, nella sezione Campioni, e di Leo Gassmann, nella sezione Nuove Proposte, la 70esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus, con le presenze fisse di Fiorello (tranne che per la serata di giovedì) e di Tiziano Ferro e con la partecipazione delle co-conduttrici Rula Jebreal, Diletta Leotta, Laura Chimenti, Emma D'Aquino, Sabrina Salerno, Georgina Rodríguez, Alketa Vejsiu, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello e Mara Venier, andata in onda su Rai 1, dal 4 all'8 febbraio 2020, in prima serata.Oggi, domenica 9 febbraio 2020, come di consueto, si svolgerà nella Sala Lucio Dalla del Palafiori di Sanremo, la ... blogo

