Sanremo 2020. I voti degli outfit della finale. Elodie divina Andromeda, Amadeus stupisce in biondo e Achille Lauro si trasforma nella regina Elisabetta (Di domenica 9 febbraio 2020) Gran finale per il 70esimo Festival di Sanremo ieri sera, e come sempre il palco dell’Ariston si è trasformato in una passerella di moda. Ecco le nostre pagelle dei meglio e dei peggio vestiti Elodie – VOTO 9,5 Per la finale di Sanremo, Elodie si conferma una conferma. A vestire la bellissima cantante romana è sempre Versace, anche se questa volta l’abito non è mini ma è lungo fino ai piedi, reso sensualissimo da un profondo spacco laterale e dall’inconfondibile scollatura a cuore. Immancabili anche i grandi orecchini che, c’è da scommetterci, saranno il must have della prossima primavera estate, come le clips dorate nei capelli. divina Andromeda. Foto Matteo Rasero/LaPresse MARA VENIER – VOTO 8 Nostra signora della tv Mara Venier, ospite del Festival per la finalissima, può permettersi tutto, anche di scendere le scale dell’Ariston ... oasport

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -