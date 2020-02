Sanremo 2020: Gucci parla degli abiti di Achille Lauro (Di domenica 9 febbraio 2020) Il direttore creativo di Gucci ha parlato della collaborazione per gli abiti originali di Achille Lauro durante questo Sanremo, mostrandosi molto soddisfatto e colpito dall’esuberanza del cantante. Achille Lauro, Gucci suo stylist a Sanremo Ancora una volta Achille Lauro ha sfoggiato sul palco di Sanremo tutta la sua imprevedibilità e look davvero bizzarri. Vero deus ex machina delle performance del cantante è stato Alessandro Michele, direttore creatico di Gucci che ha voluto accompagnarlo in queste serate della prestigiosa kermesse. “Achille Lauro è una persona dotata di una grandissima sensibilità, creatività e con un grado di libertà che mi attrae molto. Avevamo già collaborato prima di questa straordinaria esperienza e mi aveva da subito affascinato per la sua grande personalità. Collaborare con lui per Sanremo è stata una conseguenza naturale”, così ha commentato ... notizie

