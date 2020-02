Sanremo 2020: gli ascolti della serata finale sono il trionfo di Amadeus (Di domenica 9 febbraio 2020) La serata finale di Sanremo 2020 ha fatto ancora, come le serate precedenti, numeri da record che hanno sancito definitivamente il trionfo di Amadeus. Gli ascolti della serata finale di Sanremo 2020 sono un trionfo: 11 milioni 477 mila telespettatori, con uno share del 60.6%. La migliore finale, per share, degli ultimi 18 anni, per trovare un risultato migliore bisogna risalire al 2002, Festival targato Pippo Baudo. La prima parte è stata vista da 13 milioni 683 mila persone con share del 56.8, mentre la seconda ha avuto 8 milioni 969 mila spettatori e share del 68.8. Il picco d'ascolto in termini di telespettatori è stato registrato alle 21.45 con 15 milioni 367 mila, in termini di share all'1.38 con il 76.8 per cento. ... movieplayer

