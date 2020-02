Sanremo 2020, Gabbani si fa intervistare in ginocchio: “Il ricordo più bello del Festival? L’affetto della gente” (Di domenica 9 febbraio 2020) “Sono veramente contento, senza ipocrisia, che abbia vinto Diodato. Si merita questo premio che io ho già vissuto. È un artista completo”, così Francesco Gabbani, arrivato secondo al 70esimo Festival di Sanremo con la canzone Viceversa, commenta il podio. L’artista, scherzando con i giornalisti, si mette in ginocchio per stare ad altezza videocamere: “Non mi aspettavo di tornare al Festival e di poter arrivare addirittura sul podio. Il ricordo più bello di questo Festival? L’affetto delle persone per strada”. L'articolo Sanremo 2020, Gabbani si fa intervistare in ginocchio: “Il ricordo più bello del Festival? L’affetto della gente” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

