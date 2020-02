Sanremo 2020, duro sfogo di Riki contro la giuria: “Boicottiamoli, non votate” (Di domenica 9 febbraio 2020) Non manca, come ogni anno, la polemica finale a seguire le conclusioni del Festival di Sanremo, incarnata quest’anno nel violento sfogo di Riki. Poco prima come subito dopo le votazioni della serata finale, il giovane cantante di scuola Amici ha manifestato la propria avversione via social per le dinamiche della giuria; in particolare, ancora una volta è il concetto di “giuria Demoscopica” a suscitare il sospetto degli artisti, come già lo scorso anno con la querelle Ultimo. La scelta di affidare una tranche importante delle votazioni ad un gruppo assortito casualmente non sembra trovare l’adesione degli artisti, ancora una volta pronti a manifestare il proprio disappunto. “Chi sono questi, chi li controlla?”Un anno dopo Ultimo, anche Riki protesta visivamente contro i voti della giuria Demoscopica di Sanremo In un post pubblicato alla partenza della ... velvetgossip

