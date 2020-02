Sanremo 2020: Coez stuzzica Levante dopo la vittoria di Diodato (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato ha vinto il Festival di Sanremo2020 con il suo brano “Fai rumore”, ma non tutti sanno che in passato il cantautore tarantino ha avuto una relazione con l’ex giudice di X Factor Levante, la canzone potrebbe essere dedicata a lei? Diodato e Levante Durante l’esibizione del 39enne, Coez l’ha ripreso in un video poi pubblicato su Instagram in cui spiegava: “Ve l’avevo detto che vinceva Diodato” e dopo essersi ripreso ha poi girato la telecamera verso la cantante Levante autrice della canzone Tikibombom e affermato: “Questa l’ha dedicata a te!”. L’ex giudice di X Factor ridendo ha detto: “No!”. io sto volando Coez che riprende Diodato che canta la canzone e poi inquadra Levante (ex di Diodato) dicendo “QUESTA È DEDICATA A TE EH” ✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈#Sanremo2020 #Diodato pic.twitter.com/8fR7EJFH8v — Ciambellone ... notizie

