Sanremo 2020 | Coez a Levante | “Diodato ha dedicato il brano a te!”

Diodato vince Sanremo e scoppia il gossip. Coez a Levante: "La canzone l'ha dedicata a te" Subito dopo la vittoria di Diodato a Sanremo, Coez ha fatto scoppiare il gossip tra Levante e il vincitore di Sanremo 2020 dopo la proclamazione postando un video su Instagram: "Io l'avevo detto che vinceva Diodato eh! Fai Rumore l'ha dedicata a te". Levante e Diodato sono stati fidanzati per due anni, dal 2017 al 2019, una relazione perlopiù tenuta in segreto, e da quando si sono lasciati nella discografia del cantautore aleggia sempre il suo 'fantasma'. Il testo sanremese di Fai Rumore presenta elementi pronti ad alimentare il gossip: "Ho capito che per quanto io fugga, torno sempre a te, che fai rumore qui. E non lo se si mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore sì, che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale

