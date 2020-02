Sanremo 2020 classifica finale, vincitore Diodato, secondo Francesco Gabbani, Pinguini Tattici Nucleari terzi (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020 classifica finale, il vincitore è Diodato, sul podio Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari. Miglior testo a Rancore. Tosca miglior composizione Diodato è il vincitore di Sanremo 2020 con la canzone “Fai Rumore”e rappresenterà l’Italia all’Eurovision il prossimo maggio a Rotterdam. secondo classificato, Pinguini Tattici Nucleari terzi. Sotto al podio, nella top ten, Le Vibrazioni, Piero Pelù, Tosca, Elodie, Achille Lauro, Irene Grandi e Rancore. Dopo la squalifica di Bugo e Morgan, gli ultimi classificati sono Riki (23) Junior Cally (22) ed Elettra Lamborghini (21). Premio critica “Mia Martini” dalla Sala Stampa e Premio Lucio Dalla a Diodato. Premio miglior testo a Rancore. Premio miglior composizione musicale a Tosca. Premio Tim Music a Francesco Gabbani con “Viceversa”. Sanremo 2020 classifica ... spettacoloitaliano

