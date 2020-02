Sanremo 2020, Bugo-Morgan: cos'è successo dietro le quinte? Le immagini del DietroFestival lo raccontano (Di domenica 9 febbraio 2020) Cos'è successo venerdì 7 febbraio tra Bugo e Morgan nel dietro le quinte del Festival di Sanremo, prima che il litigio divampasse con l'uscita di scena di Bugo dal palco? Lo hanno raccontato le immagini del dietroFestival, lo spazio trasmesso il 9 febbraio su Rai1 per raccontare il backstage della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco lo scambio di battute (forse edulcorato) tra Bugo e Morgan nel backstage prima di salire sul palco del teatro Ariston.Morgan: "Il complotto di stasera qual è? Che avete studiato di bello? Siccome fanno i complotti. Ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa". Bugo: "Statti zitto oh, non puoi rompere le palle. Dai, basta". Morgan: "Ieri sera sembravi Frank Sinatra oh. Bravissimo". Bugo: "Stai zitto". Morgan: "Hai cantato da Dio, l'hanno detto ovunque". Bugo: "Vai a fare un giro". Morgan: "Oggi faccio un giro ... blogo

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - FiorellaMannoia : Cosa stona a Sanremo | Left - stanzaselvaggia : Non sono un’amica di Fiorello, mi ha chiamata per contestare un mio articolo e Fiorello si è guardato bene dal chie… -