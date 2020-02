Sanremo 2020, a contendersi la vittoria Diodato, Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari (Di domenica 9 febbraio 2020) La serata finale della settantesima edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo 2020 comincia con l’inno d’Italia eseguito dalla Banda dell’Arma dei Carabinieri diretta dal Maestro Massimo Martinelli. Ecco la classifica parziale finale, annunciata poco dopo l’una: 23. Riki, 22. Junior Cally, 21. Elettra Lamborghini, 20. Giordana Angi, 19. Enrico Bigiotti, 18. Michele Zarrillo, 17. Rita Pavone, 16. Paolo Jannacci, 15. Marco Masini, 14. Alberto Urso, 13. Anastasio, 12. Levante, 11. Raphael Gualazzi, 10 Rancore, 9. Irene Grandi, 8. Achille Lauro, 7. Elodie, 6. Tosca, 5. Piero Pelù, 4. Le Vibrazioni. La serata In questo festival dedicato, nel bene e nel male, alle donne, sul palco dell’Ariston si comincia parlando ancora una volta di femminicidi, con Amadeus che accoglie Cristiana Capotondi, attrice e dirigente sportiva italiana. Nella ... open.online

