Salvini intervistato dal New York Times: “Io come Trump”. E il quotidiano lo definisce “esperto di vittimismo politico” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il prestigioso quotidiano statunitense New York Times ha intervistato il leader della Lega, Matteo Salvini, a pochi giorni dal voto del Senato sul caso Gregoretti. Il corrispondente Jason Horowitz traccia un quadro della situazione politica italiana, in particolare sul tema dell’immigrazione, evidenziando come finire sotto processe potrebbe rivelarsi un vantaggio dal punto di vista politico per l’ex ministro dell’Interno. Nell’articolo – intitolato “Perché a Matteo Salvini non importa essere indagato” – Salvini viene definito un “esperto di vittimismo politico” e paragonato in questo all’ex premier Silvio Berlusconi, che – si legge – “ha trascorso decenni a dipingere i pubblici ministeri italiani come opposizione comunista del Paese, con grande fortuna politica”. “Salvini ha sostituito ... tpi

