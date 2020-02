Salone di Ginevra 2020 - Le novità che vedremo in Svizzera FOTO GALLERY (Di domenica 9 febbraio 2020) Mancano ormai poche settimane allapertura del Salone di Ginevra 2020, la vetrina dellauto più attesa del Vecchio continente: questanno, gli oltre 600 mila visitatori previsti potranno guidare 48 vetture ecologiche lungo il percorso del GIMS Discovery, allestito allinterno del Palaexpo, ma come di consueto l'attenzione del pubblico sarà rivolta soprattutto alle novità: nella nostra galleria d'immagini, vi proponiamo una selezione di alcuni dei debutti più interessanti.Le assenze. Le auto esposte saranno più di 900: tra queste, si annoverano oltre 150 anteprime mondiali ed europee, nonostante alcune importanti forfait. Oltre alla Mini e alla Lancia, assenti già da diverse edizioni, mancheranno infatti all'appello anche brand come Lamborghini, Maserati, Nissan, Volvo (al contrario della controllata Polestar), Jaguar, Land Rover e Mitsubishi. Non ci saranno nemmeno la Citroën (ma la DS sì) ... quattroruote

